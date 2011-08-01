macOS "Paper" Uygulamasında "Bağlantı Ekleme" Nasıl Yapılır?

Bağlantı eklemek, Paper markdown editöründe yazılarınızı daha etkileşimli hâle getirerek, okuyucularınızı ek kaynaklara yönlendirmenizi sağlar. Markdown formatını destekleyen Paper uygulamasında, kolayca bağlantı ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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"Paper" Uygulamasında "Bağlantı Ekleme" Nasıl Yapılır?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "Format" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Link" sekmesine tıklayın. Açılan kutucuğa ise ilgili linki yapıştırıp, "OK" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Sonuç olarak, Paper'da, özellikle bir blog yazısı yazıyorsanız, bağlantı ekleme işlemi, yazılarınızı zenginleştirmenin ve okuyucularınıza da ek bilgiler sunmanın etkili bir yoludur. Paper markdown editöründe yer alan bu özelliği kullanarak, içeriklerinizi daha faydalı bir hâle getirebilirsiniz.