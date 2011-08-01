macOS "Paper" Uygulamasında "Arka Plan Rengi" Nasıl Değiştirilir?

Arka plan rengini değiştirme özelliği, Paper markdown editöründe çalışma alanınızı kişiselleştirmenize ve yazım deneyiminizi daha da verimli kılmanıza yardımcı olabilir. İstediğiniz renk tonunu seçerek, çalışma alanınızı tamamen size özel bir hâle getirebilirsiniz. Bu işlem için aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: macOS "Paper" Uygulamasında "Metin Rengi" Nasıl Değiştirilir?

"Paper" Uygulamasında "Arka Plan Rengi" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "View" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Contrast" sekmesinin üzerine gelerek, seçenekler arasında yer alan, "Background Color" başlığı altındaki, "Custom..." seçeneğine tıklayarak, dilediğiniz renk arasından seçim yapabilirsiniz.

Arka plan rengini (background color) değiştirmek, çalışma alanınızı özelleştirmek için harika bir yöntemdir. Doğru arka plan rengiyle, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu da azaltabilir ve yazı yazarken daha sağlıklı bir ortam oluşturabilirsiniz.