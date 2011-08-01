macOS "Paper" Uygulamasında "Metin Rengi" Nasıl Değiştirilir?

Metin rengini değiştirmek, yazı stilinizi kişiselleştirerek, yazı yazarken daha çok keyif almanızı sağlayabilir. Bu ayar, yalnızca belirli bölümleri vurgulamak için değil, tüm metnin genel rengini değiştirerek, yazım deneyiminizi kişisel tarzınıza daha da uygun hâle getirebilmektedir. Paper uygulamasında, metin rengini değiştirmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

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"Paper" Uygulamasında "Metin Rengi" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "View" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Contrast" sekmesinin üzerine gelerek, seçenekler arasında yer alan, "Text Color" başlığı altındaki, "Custom..." seçeneğine tıklayarak, dilediğiniz renk arasından seçim yapabilirsiniz.

Metin rengini (text color) değiştirmek, yazılarınızı daha okunaklı ve görsel olarak da daha çekici hâle getirebilir. Paper'daki bu özelleştirme sayesinde, yazılarınıza, kişisel tarzınızı kolaylıkla yansıtabilirsiniz.