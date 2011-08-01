macOS "Paper" Uygulamasında "Kelime Sayısı" Nasıl Gösterilir?

Yazı yazarken kelime sayısını takip etmek, özellikle makale, blog yazısı veya akademik metinler hazırlayanlar için oldukça önemlidir. Paper markdown editöründe kelime sayısını görüntüleyerek, hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. Paper uygulamasında kelime sayısını göstermek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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"Paper" Uygulamasında "Kelime Sayısı" Nasıl Gösterilir?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "View" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Counter" sekmesinin üzerine gelerek, seçenekler arasında yer alan, "Words" seçeneğini onaylayarak, toplam kelime sayısını gösterebilirsiniz.

Sonuç olarak, Paper'daki bu özellik sayesinde, yazılarınızı daha verimli bir şekilde yönetebilir ve hedef kelime sayınıza ulaşma konusunda daha da motive olarak, daha uzun içerikler oluşturabilirsiniz.