macOS "Paper" Uygulamasında "Pencere Köşelerini Keskinleştirme" Nasıl Yapılır?

Paper markdown editöründe, pencere köşelerini keskin hâle getirmek, daha düz ve minimalist bir arayüz tercih eden kullanıcılar için önemli bir özelliktir. macOS pencereleri varsayılan olarak yuvarlatılmış köşelerle geldiği için, dilerseniz Paper uygulamasında pencere köşelerini keskin hâle getirebilirsiniz. Bu özelliği açmak için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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"Paper" Uygulamasında "Pencere Köşelerini Keskinleştirme" Nasıl Yapılır?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "Window" sekmesine tıklayın. Ardından ise, seçenekler arasında yer alan, "Sharp Corners" seçeneğine tıklayarak, pencere köşelerini tamamen keskin hâle getirebilirsiniz.

Sonuç olarak, eğer ki macOS'ta varsayılan olarak gelen yuvarlatılmış pencere köşelerini sevmiyorsanız, en azından Paper'da bunu devre dışı bırakarak, tamamen keskin bir görünüm elde edebilirsiniz.