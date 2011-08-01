macOS "Paper" Uygulamasında "Metin Biçimlendirmesi" Nasıl Temizlenir?

Metin biçimlendirmesini temizlemek, yazdığınız yazıyı eski hâline getirmek ve biçimlendirme hatalarını gidermek için de oldukça kullanışlıdır. Paper markdown editöründe, yazdığınız metnin dilediğiniz bölümü için biçimlendirmeyi kaldırarak, yazınızı düz metne dönüştürebilir ve içeriğinizi sıfırdan düzenleyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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"Paper" Uygulamasında "Metin Biçimlendirmesi" Nasıl Temizlenir?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Biçimlendirmesini temizlemek istediğiniz metninizi seçin. Ardından, üst menü çubuğunda yer alan, "Format" sekmesine tıklayın. Sonra ise, "Clear Formatting" sekmesine tıklayarak, ilgili metninize ait tüm biçimlendirmeyi kaldırabilirsiniz.

Sonuç olarak, gerekli olan durumlarda, biçimlendirmeyi temizlemek, metninizi eski hâline getirerek, yeniden biçimlendirmenize olanak tanır. Ayrıca, biçimlendirme hatalarının önüne geçmek için de bu özelliği kullanmayı düşünebilirsiniz.