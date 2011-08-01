macOS "Paper" Uygulamasında "Odak Modu" Nasıl Açılır?

Apple macOS için geliştirilen "Paper" uygulamasında birçok faydalı özellik bulunuyor. Örneğin, uygulamanın sunduğu özelliklerden biri olan, "Odak Modu" (Focus Mode), yazı yazarken dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak, tam konsantrasyon sağlamanıza yardımcı olabilmektedir. Bu mod etkinleştirildiğinde, yalnızca aktif olan satır, cümle veya paragraf vurgulanır ve diğer tüm içerikler daha az belirgin hâle gelir. Eğer uygulamadaki, "Odak Modu"nu açmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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"Paper" Uygulamasında "Odak Modu" Nasıl Açılır?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "View" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Focus Mode" sekmesinin üzerine gelerek, seçenekler arasında yer alan, "Lines" (Satırlar), "Sentences" (Cümleler) ve "Paragraphs" (Paragraflar) arasında seçim yaparak, hangi alan için Odak Modu'nun geçerli olacağını belirleyebilirsiniz.

Odak Modu, daha verimli bir yazım deneyimi sunmak için harika bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Özellikle, uzun yazılar yazarken, yalnızca mevcut satıra, cümleye veya paragrafa odaklanmanızı sağlayarak, dikkatinizin dağılmasını önleyecektir.