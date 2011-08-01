macOS "Paper" Uygulamasında "Daktilo Modu" Nasıl Açılır?

Apple macOS için geliştirilen Paper markdown editörünün sunduğu özelliklerden biri olan "Daktilo Modu" (Typewriter Mode), yazarların yazım sırasında odaklarını kaybetmemelerine yardımcı olmaktadır. Bu mod etkinleştirildiğinde, imleç her zaman ekranın ortasında kalır ve yazdıkça sayfa hareket eder. Bu özelliği, aşağıdaki adımlar doğrultusunda kolaylıkla aktif edebilirsiniz.

AYRICA: macOS "Paper" Uygulamasında "Koyu Mod" Nasıl Açılır?

"Paper" Uygulamasında "Daktilo Modu" Nasıl Açılır?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "View" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Typewriter Mode" sekmesinin üzerine gelerek, "On" seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. İlgili bölümde yer alan diğer seçenekler doğrultusunda, Daktilo Modu için ek özelleştirmeler de yapabilirsiniz.

Daktilo Modu, odaklanmış yazım deneyimi sunan oldukça önemli bir özelliktir. Yazarken dikkatinizin dağılmasını önlemek ve imlecin sürekli ortada kalmasını sağlamak için bu modu etkinleştirebilirsiniz. Umarız bu içeriğimiz, Paper'da daha verimli yazım deneyimi yaşamanıza yardımcı olacaktır.