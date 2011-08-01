macOS "Paper" Uygulamasında "Koyu Mod" Nasıl Açılır?

macOS için geliştirilen "Paper" adlı Markdown editörü, minimal ve modern arayüzüyle dikkat çeken bir uygulamadır. Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla, "Koyu Mod" (Dark Mode) desteği de sunan Paper, göz yorgunluğunu azaltarak, uzun süreli yazım süreçlerini daha konforlu bir hâle getirebiliyor. Peki, Paper uygulamasında "Koyu Mod" nasıl etkinleştirilir? Dilerseniz, hemen öğrenelim!

AYRICA: macOS Uygulaması: "Paper" Nedir? Ne İşe Yarar?

"Paper" Uygulamasında "Koyu Mod" Nasıl Açılır?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan, "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "View" sekmesine tıklayın. Ardından ise, açılan menüde yer alan, "Dark Mode" seçeneğine onay vermeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, uygulama için koyu mod direkt aktif olacaktır. Aydınlık temaya geri dönmek için ise, ilgili seçeneğe tekrar tıklayarak, koyu modu deaktif edebilirsiniz.

Paper markdown editörü için koyu modu etkinleştirmek oldukça basit bir işlemdir. Eğer uzun süre yazı yazıyorsanız ve göz yorgunluğunu minimuma indirmek istiyorsanız, koyu modu etkinleştirmek sizin için faydalı olabilir.