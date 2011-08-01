macOS "Paper" Uygulamasında "Metin Boyutu" Nasıl Değiştirilir?

macOS için geliştirilen "Paper" adlı markdown editöründe bulunan metin boyutunu değiştirme özelliği, yazım deneyiminizi kişiselleştirmenizi ve daha konforlu bir kullanım sağlamanızı mümkün kılabilir. Dilerseniz, bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz. Paper uygulamasındaki, Metin Boyutu (Text Size) ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

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"Paper" Uygulamasında "Metin Boyutu" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "View" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Text Size" sekmesinin üzerine gelerek, seçenekler arasında yer alan, Increase (Artırmak) veya Decrease (Azaltmak) adlı seçeneklere tıklayarak, istediğiniz metin boyutu arasında seçim yapabilirsiniz.

Metin boyutunu değiştirmek, yazım deneyiminizi daha verimli bir hâle getirmek için oldukça önemlidir. Özellikle, büyük ekranlarda veya uzun süreli yazım süreçlerinde göz konforunu sağlamak adına, bu ayarı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.