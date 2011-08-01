macOS "Paper" Uygulamasında "Başlık Çubuğu" Nasıl Gizlenir?

Paper markdown editörünü kullanırken daha sade ve odaklanmış bir yazım deneyimi yaşamak isteyenler için başlık çubuğunu gizlemek faydalı olabilir. Başlık çubuğunu gizleyerek, daha geniş bir çalışma alanı elde edebilir, dikkatinizi yalnızca yazınıza verebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: macOS "Paper" Uygulamasında "Kaydırma Çubuğu" Nasıl Genişletilir?

"Paper" Uygulamasında "Başlık Çubuğu" Nasıl Gizlenir?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "Window" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Title Bar" sekmesinin üzerine gelerek, seçenekler arasında yer alan, "Hidden" seçeneğini onaylayarak, başlık çubuğunu gizleyebilirsiniz.

Başlık çubuğunu (title bar) gizlemek, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak, daha minimal bir yazım deneyimi sunar. Dolayısı ile, bu şekilde, sadece yazdığınız yazıyı görüntüleyerek, dikkat dağıtabilecek unsurlardan da korunmuş olursunuz.