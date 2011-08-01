macOS "Paper" Uygulamasında "Kaydırma Çubuğu" Nasıl Genişletilir?

"Paper" markdown editöründe kaydırma çubuğunu genişletmek, özellikle uzun metinler üzerinde çalışırken, daha rahat gezinmenizi sağlar. Varsayılan olarak dar bir kaydırma çubuğu sunulsa da, bu ayarı değiştirerek, kullanımınızı daha pratik hâle getirebilirsiniz. Bunun ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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"Paper" Uygulamasında "Kaydırma Çubuğu" Nasıl Genişletilir?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "View" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Scroll Bar" sekmesinin üzerine gelerek, seçenekler arasında yer alan, "Width" adlı değeri değiştirerek, kaydırma çubuğunun genişliğini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Paper'da kaydırma çubuğunu genişletmek, belgeler arasında daha verimli gezinme imkânı sunar. Bu ayarı değiştirerek, metin düzenlemelerini de daha pratik bir hâle getirebilir ve göz yorgunluğunu azaltabilirsiniz.