macOS "Maccy" Uygulamasında "İçerik Sabitleme" Nasıl Yapılır?

Apple macOS için geliştirilen Maccy uygulamasında, sık kullanılan içerikleri her seferinde tekrar aramak zorunda kalmamak büyük bir avantaj. Bunun için ise ihtiyacınız olan tek şey, içerik sabitleme özelliğini kullanmaktır. Bu yazımızda, Maccy ile kopyalanan içerikleri nasıl sabitleyebileceğinizi paylaşmak istiyoruz.

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"Maccy" Uygulamasında "İçerik Sabitleme" Nasıl Yapılır?

Menü çubuğunda yer alan "Maccy" uygulama simgesine tıklayın. Sabitlemek istediğiniz içeriğin üzerine gelerek, "option + P" tuşlarına aynı anda basmanız yeterli olacaktır. Sabitlemeyi kaldırmak için ise, aynı tuşlara tekrar basabilirsiniz.

Maccy uygulamasındaki içerik sabitleme özelliğini kullanarak, sürekli ihtiyaç duyduğunuz içeriklere tek tıkla ulaşabilir, pano yönetimini daha verimli hâle getirebilirsiniz. Özellikle, yoğun iş akışlarında zaman kaybını en aza indirmek ve uygulamayı daha düzenli tutmak için bu özellik oldukça faydalıdır.