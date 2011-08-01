Online çeviri yapmak için tarayıcınıza bir uzantı kurabilmeniz mümkün. Ancak hız açısından, pek de tarayıcı eklentileri kullanmayı tercih etmiyorum ben. Bu yüzden daha çok bilgisayara uygulama kurmak, daha mantıklı geliyor bana. Linux için uygulama araştırması yaparken, oldukça faydalı bir uygulama ile karşılaştım ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Crow Translate adlı bu uygulama ile, online çevirileri otomatik ve oldukça hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Linux için Süper Çeviri Uygulaması: Crow Translate

Yani tarayıcı eklentisi kurmanıza da gerek kalmıyor. Linux Mint üzerinde sorunsuz olarak çalışan uygulama, diğer Linux dağıtımlarında da olasılıkla problemsiz çalışacaktır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, en son sürümünün, .deb uzantılı olan versiyonunu indirmeniz ve kurmanız yeterli olacaktır.

İndir: Crow Translate (Linux)