Dünyanın en saygın ve en büyük iş plâtformu olan LinkedIn, Türkiye üzerinde de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. LinkedIn ile ilgili olarak, bir önceki içeriğimizde, hesap açılış tarihini öğrenmek konusunda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi, linkedin bağlantı kaldırma nasıl oluyor, dilerseniz bu hususta bilgi vereceğiz. Önceden kabul ettiğiniz ancak sonrasında bağlantılarınızdan kaldırmak istediğiniz bir kullanıcı var ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: LinkedIn Arama Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?

LinkedIn Bağlantı Kaldırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ağım bölümüne giriş yapın.

2) Sol menüdeki Bağlantı sekmesine tıklayın.

3) Kaldırmak istediğiniz bağlantının sağ tarafında yer alan üç noktaya tıklayın ve ardından Bağlantıyı kaldır butonuna da tıklayın.

4) Açılan sayfadaki Kaldır butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.