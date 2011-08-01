Honor Magic Watch 2'nin Türkiye Fiyatı Açıklandı

Honor markasının yeni akıllı saati olan Magic Watch 2 için Türkiye fiyatı belli oldu. Huawei Watch GT 2 akıllı saatini beğenenler için bir alternatif olan Magic Watch 2, menü tuşunu çevresine sarılan ince kırmızı çizgiyle belli etmesi ve paslanmaz çelik gövdesiyle klasik saati aratmayan şıklığı ile karşımıza çıkıyor.

46 mm'lik gövdesinde 1,39 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat, iç ve dış mekan olmak üzere pek çok farklı kategoride aktivite takibi sunuyor. Kalp ritmi, uyku kalitesi ve stres ölçümü gibi birçok ölçüm yapabilen cihaz, sesli telefon görüşmelerini ve 14 güne varan pil ömrü sunuyor.

Honor Magic Watch 2 akıllı saatinin Türkiye fiyatı ise 1.299 TL olarak açıklandı.

Honor Magic Watch 2 Tanıtım Videosu