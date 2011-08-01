Home Ofis Çalışmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Günümüzde artık birçok şirket, çalışanlarının home ofis olarak çalışmasına izin veriyor. Aslında bu çalışanların daha özgür, rahat ve konforlu bir ortamda çalışmasına da olanak tanıyan bir sistem. Elbette, home ofis çalışmanın birtakım avantajları ve dezavantajları var. Home ofis çalışmak ile ilgili olan bu içeriğimizde de ilgili konuyu detaylı olarak irdeliyor olacağız. Umarız bu yönde çalışmayı düşünen ziyaretçilerimiz için verimli bir yazı olacaktır kanısındayız. Dilerseniz, hemen içeriğimize göz atalım.

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Home Ofis Çalışmak (Home Office) Nedir?

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Aslında oldukça anlaşılabilir bir kavram, home ofis çalışmak. Yani freelancer (serbest çalışan) olarak çalışan insanlar, evlerinin bir bölümünü ofis olarak dizayn ederler ve muhtemelen bir laptop ve bir bilgisayar koltuğu onlar için yeterli olur. Hepsi bu kadar değil tabii ki. Ancak genel olarak bu şekilde düşünebilirsiniz.

Ülkemizde insanların çoğu home ofis çalışanlar için, "oturduğu yerden kolaylıkla para kazanıyor," gibi düşüncelere sahip olabilirler. Ancak gerçek hiç de öyle değil. Çünkü home ofis çalışmanın avantajları olduğu gibi, birtakım dezavantajları veya zorlukları da var demek yanlış olmayacaktır kesinlikle.

Home Ofis Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

(+) Bir çalışanın ofise gitmek için ister istemez bir gider kalemi söz konusudur. Yani evden çalışmanın, maliyeti neredeyse hiç yoktur. Çünkü kendi evinizdesiniz. Bir nevi uzun, karlı veya yağışlı yolculuklardan kurtularak, evinizde rahat rahat çalışabileceğiniz anlamına geliyor. Araba, park, otobüs ücretleri v.b. hepsini unutun. Sabah uyanın ve kahvenizi elinize alın, işte iş başladı.

(+) Bir işe gitmek için bayağı bir zaman harcanmaktadır. Evden çalıştığınız zaman, bu gidiş ve geliş zamanından kurtulursunuz. Böylelikle evde işinize başlayabilir ve aralarda dilerseniz televizyon seyredebilir, dilerseniz spor yapabilirsiniz. Elbette, gökyüzününün engin mavisine de gözleriniz takılabilir ve böylelikle gerçek huzuru yakalayabilirsiniz. Nasıl geliyor kulağa ama?

(+) Ofis ortamından uzaklaşmak, kendi çalışma zamanlarınızı daha etkin ve efektif bir şekilde ayarlamanızı sağlar. Yani çalışma saatlerinizi dilediğiniz gibi, doğru olacak bir şekilde belirlersiniz ve işinize ister evinizden, isterseniz bir kütüphane veya kafede devam edebilirsiniz. Karar sizin.

(+) Başınızda bir yönetici yok. Yöneticinin masasına götürmeniz gereken raporlar da yok. Bu yüzden evinizde bilgisayarınızda sakin bir şekilde e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilirsiniz. Başınızda size emir veren veya bir stres altında olmanızı sağlayabilecek bir insan olmadığı için, bu durum daha az stresli olmanızı sağlayacaktır. Belki de hiç stresiniz bile kalmayabilir. Öyle değil mi sizce de?

(+) Sabahları otobüsleri bir düşünün. Yüzü asık suratlı insanlar ve uykulu gözler. Sizce bu insanlar isteyerek mi işe gidiyor? Eğer home ofisinizi doğru bir şekilde plânlar ve istikrarlı bir şekilde ilerlerseniz, sabah ve akşam otobüs stresinden, trafiğinden kurtulabilirsiniz.

(+) Pazartesi sendromu home ofis çalışanlar için geçerli değil. Pazartesi günü; ofise git, gel, iş arkadaşlarından sevmediklerin ile birlikte vakit geçir, patronun emirlerini yerine getir, yok... Evinizde, kendinizin patronu olarak işinizi yapın ve artık Pazartesi sizin için normal ve sıradan bir gün olsun.

(+) Bazı zamanlar hele ki eviniz, işinizden uzakta ise, sabah erken kalkmanız gerektiği için, kahvaltı dahi yapmadan işe gitmeniz gerekebilir. Ancak home ofis çalışan insanların böyle sorunları olmaz ve kahvaltınızı belirlediğiniz saat aralığında yapabilirsiniz. Böylelikle, karnınızı doyurmanın verdiği rahatlık ile işlerinize daha rahat bir şekilde odaklanmaya başlayabilirsiniz.

(+) Hasta olduğunuzda, "Patron'dan nasıl izin alacağım?" gibi bir düşünce içerisine girmenize gerek kalmıyor. Yani belirli bir vakit aralığında hastaneye vakit ayırabilirsiniz. Ancak iş yerinde durumlar pek böyle işlemez ve izin almanız gereken bir patronun karşısına çıkmanız gerekir.

(+) Özellikle hamile veya çocuk emziren kadınlar için home ofis çalışmak oldukça önemli. Böylelikle mesai aralarında izin almanıza gerek kalmıyor ve evde kendi belirlediğiniz saatler içerisinde çocuğunuzu emzirebiliyorsunuz. Bunun için izin alma stresi de yaşamıyorsunuz.

(+) Home ofisinizde tek başınızasınızdır. Yani sevmediğiniz iş arkadaşları veya yöneticiler yok. Bu yüzden stres veya sinirlenme eşiğinizde stabil durumda olacaktır. En azından sürekli şikâyet eden veya sevmediğiniz iş arkadaşlarınız arasında bulunmanıza gerek kalmamaktadır. Kendi evinizde, daha rahat ve konforlu bir ortamda sadece işlerinize odaklanabilirsiniz.

Buraya kadar home ofis çalışmanın avantajlarına yönelik maddeleri listeledik. Ama bu demek değildir ki, hiç dezavantajı da olmasın. Home ofis çalışmanın avantajları olduğu gibi, kesinlikle dezavantajları da bulunmaktadır. Dolayısı ile home ofis çalışmaya başlamadan önce, avantajlarına ek olarak, dezavantajlarını da zihninize kazımanız, uzun vadede pişman olmamanız için önemlidir.

Home Ofis Çalışmanın Dezavantajları Nelerdir?

(-) Öncelikle evde çalıştığınız için, odaklanma problemi yaşayabilirsiniz. Çünkü işyerinizde herkes iş yaptığı için, daha rahat konsantrasyon sağlanabilir. Ancak evde kendinizi işinize odaklanmanızı kendinizin şartlaması gerekecektir. Bu biraz zor olabilir ancak zamanla aşabilirsiniz.

(-) Çalışma ortamınızda arkadaşlarınız ile birlikte sohbet ederek, daha çok sosyalleşebilirsiniz. Ancak evde tek başınıza olduğunuz için, bu sizi zamanla asosyal bir insan hâline getirebilir. Ancak işinizi bitirdikten sonra kendinize aktiviteler yaratarak, bu dezavantajı da aşabilirsiniz.

(-) İşyerinde iken yalnızca işiniz ile ilgilenirsiniz. Ancak evde olduğunuzda; alışveriş, faturalar v.b. derken iş akışınızda aksamalar ortaya çıkabilir. Bu yüzden bu düzeni çok iyi sağlamanız gerekiyor.

(-) Bir kadın olarak home ofis olarak çalışıyorsanız, bir yerden ev temizliği, bir yerden çocuklar derken işinize konsantre olmanız zorlaşabilir. Bu yüzden işinizin saatini çok iyi belirlemeniz gerekmekte olup, böylelikle iş saatiniz dışında diğer rutin işlerinize vakit ayırabilesiniz.

(-) En büyük sorunlardan bir tanesi de, odaklanma sorunu olacaktır. Çünkü bilgisayar başında işinizi yaparken, karnınız açılır yemek yersiniz, su içersiniz veya kahve almaya gidersiniz. Dolayısı ile gibi dikkat dağıtıcı tüm faktörlere karşı tetikte olmalısınız. Yani işinizi yaparken yalnızca işinize odaklanamanız ve diğer dış etkenler ile vakit kaybetmemeniz gerekmektedir.

Gördüğünüz gibi home ofis çalışmanın başta sosyallikten uzak kalma gibi dezavantajları da bulunabilmektedir. Aslında sayılabilecek birtakım dezavantajlar daha olabilir. Ancak bu dezavantajları telafi edebilmek mümkündür. Bunun için kendinize belirli bir düzen oluşturmanız ve bu düzen çerçevesinde ilerlemeniz yeterli olacaktır.

Sonuç olarak, home ofis çalışmanın avantajları ve dezavantajları içeriğini beraber okuduk. Artık, karar sizin. Yani home ofis çalışabileceğiniz bir işiniz mevcut ise, home ofis olarak çalışabilmek mümkündür. Yani blog yazarlığı, online reklamcılık, tasarım v.b. gibi işlerin rahatlıkla home ofis olarak yapılabilmesi mümkün. Dolayısı ile kendinize bir saat aralığı belirleyin ve işlerinizi ilgili saat aralığında yapmaya özen gösterin...

Sizce home ofis çalışmanın farklı avantajları veya dezavantajları var mı? Sizce, gelecekte home ofis çalışan insanların sayısında bir artış olur mu? Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü yorum formunu kullanarak dile getirebileceğinizi lütfen unutmayın.