Google News (Google Haberler) günümüzde oldukça sık kullanılan bir servis. Dolayısı ile, web sitenizi Google'ın bu harikulade servisine kayıt etmeyi düşünebilirsiniz. Google News'e kayıt olurken kullandığınız kuruluş adı ise daha sonra tekrar değiştirilebilmektedir. Google Haberler kuruluş adı değiştirme yönünde aksiyon almak için, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Öncelikle hesabınıza giriş yapın ve aşağıdaki adımları izleyiniz.

AYRICA: Google ile İletişime Geçmek İmkânsız Değil (Etkili Yöntem)

Google News Kuruluş Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Kuruluş ayarları sekmesine tıklayın.

2) Ardından Kuruluş adı adlı bilgiyi güncelleyebilirsiniz.

Yukarıdaki adımlar ile gördüğünüz gibi, Google News kuruluş adını değiştirmek oldukça kolaydır. Ancak ziyaretçilerinizin sizi tanımasını zorlaştırmamak adına, sürekli olarak kuruluş adını değiştirmenizi tavsiye etmiyoruz. Bu yöndeki kararınızı dikkatli bir şekilde vermeniz sağlıklı olacaktır.