Google Domains ile ilgili bir önceki içeriğimizde, otomatik yenileme açma yönünde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizler için, google domains transfer kilidi açma nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Varsayılan olarak zaten alan adı kilidi açık konumda olup, eğer bunu manuel devre dışı bıraktı iseniz, domain güvenliği için tekrar aktive etmek isteyebilirsiniz. Bu şekilde kilit kaldırılmadığı müddetçe, alan adınız transfer edilemeyecektir. Bu yönde aksiyon almak için ise, aşağıdaki adımları izleyerek uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Domains Whois Gizleme Nasıl Yapılır?

Google Domains Transfer Kilidi Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Kayıt ayarları sekmesine tıklıyoruz.

2) Akabinde Alan kaydı bölümüne geliyoruz.

3) Karşısındaki seçeneği aktif duruma getirebiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, google domains alan adı kilidi açmak hakkında bilgi aktarımı sağlamış olduk. Alan adı güvenliğini artırmak adına, yukarıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Bilmeyen kullanıcılar için ise faydalı bir bilgilendirme olacağını umuyoruz. Esen kalınız.