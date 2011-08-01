Google Chrome'da "CVC Kaydetme" Özelliği Nasıl Kapatılır?

Google Chrome, kredi kartı bilgilerini otomatik olarak kaydetme özelliği sunar. Bu bilgiler arasında kart numarası, son kullanma tarihi ve CVC kodu (güvenlik kodu) da yer alabilir. Ancak CVC kodunun tarayıcıda saklanması, güvenlik açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle, CVC kaydetme özelliğini devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar için Chrome ayarlarında bunu kapatmak oldukça kolaydır.

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Chrome'da CVC Kaydetme Özelliği Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Aşağıdaki adımları takip ederek Chrome'da kredi kartı CVC bilgisinin tarayıcıya eklenmesini engelleyebilirsiniz.

Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine girin. Sol menüde bulunan "Otomatik doldurma ve şifreler" bölümüne tıklayın. Ardından "Ödeme yöntemleri" seçeneğine tıklayın. "Güvenlik kodlarını kaydet" seçeneğini devre dışı bırakın.

Chrome'un CVC kaydetme özelliği kullanıcı deneyimini kolaylaştırsa da, güvenlik riski oluşturabilir. Bu nedenle, ilgili özelliği devre dışı bırakmanın, daha güvenli olduğunu dile getirebiliriz.