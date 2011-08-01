Google Chrome, kullanıcı dostu arayüzü ve sade tasarımı ile dünya çapında en çok kullanılan tarayıcılardan biridir. Ancak, bazen bu sadelik, kullanıcıların ihtiyacı olan bazı özelliklerin gözden kaçmasına yol açabiliyor. Bu yazımızda da, "chrome'da araç çubuğu nasıl özelleştirilir" sorusunu yanıtlayacağız.

Google Chrome'da "Araç Çubuğu" Nasıl Özelleştirilir?

Google Chrome'u açtıktan sonra, "Yeni Sekme" sayfasına girelim. Sağ alt köşede yer alan "Chrome'u özelleştir" butonuna tıklayalım. Ardından, açılan yan menüdeki, "Araç Çubuğu" sekmesine tıklıyoruz. Bu bölümde, araç çubuğunda yer almasını istediğiniz butonları aktif hâle getirebilir veya araç çubuğundan kaldırmak istediğiniz butonları deaktif edebilirsiniz.

Sonuç olarak, Google Chrome'un araç çubuğunu ihtiyacınıza göre özelleştirmeniz, sadece daha düzenli bir görünüm sağlamakla kalmaz; aynı zamanda tarayıcı verimliliğini de artırır.