Google Chrome'un son sürümleri ile birlikte yeni bir özellik geldi. Belki fark etmiş olabilirsiniz. Daha sonra okumak isteyebileceğiniz sayfaları kayıt edebileceğiniz bir yan panel - oldukça pratik bir kullanım imkânı tanıyor. Ancak elbette bu yan paneli kullanmıyorsanız, kapatmanız da mümkün kılınmıştır. Chrome yan paneli kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Google Chrome Yan Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Adres satırına chrome://flags yazın ve ilerleyin.

2) Side panel araması yapalım akabinde.

3) Disabled yaparak ilgili özelliği devre dışı bırakabiliriz.