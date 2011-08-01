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Google Chrome Yan Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:30 - Tarih: 06 Nisan 2022 - Yorum: 0

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Google Chrome Yan Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?Google Chrome'un son sürümleri ile birlikte yeni bir özellik geldi. Belki fark etmiş olabilirsiniz. Daha sonra okumak isteyebileceğiniz sayfaları kayıt edebileceğiniz bir yan panel - oldukça pratik bir kullanım imkânı tanıyor. Ancak elbette bu yan paneli kullanmıyorsanız, kapatmanız da mümkün kılınmıştır. Chrome yan paneli kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Google Chrome Yan Paneli Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Adres satırına chrome://flags yazın ve ilerleyin.

2) Side panel araması yapalım akabinde.

Google Chrome Yan Paneli Kapatmak 1

3) Disabled yaparak ilgili özelliği devre dışı bırakabiliriz.

Google Chrome Yan Paneli Kapatmak 2

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