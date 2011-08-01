Gmail, bir süre önce yeni tasarıma geçmiş idi. Akabinde birkaç gün önce de yeni tasarımını Türkiye'deki kullanıcılar için de aktive etti. Renk skalası, butonlar ve yazı tipi gibi değişikliklerin söz konusu olduğu yeni görünüm oldukça sade denilebilir. Ancak henüz alışamadı iseniz yeni görünüme, aşağıdaki adımları izleyerek, gmail eski görünüme dönme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz, ilgili adımlara hemen göz atıyor olacağız.

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Gmail Eski Görünüme Dönme Nasıl Yapılır?

1) İlk olarak Ayarlar adlı butona tıklıyoruz.

2) Orijinal görünüme geri dön bağlantısına tıklayalım.

3) Açılan penceredeki Yeniden yükle butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, gmail eski görünüme dönmek nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Elbette ilerleyen dönemlerde Google, Gmail eski görünüme dönme seçeneğine son verebilir ve sadece yeni görünümünü geçerli kılabilir. En azından şu an için, yukarıdaki adımları izleyerek siz de Gmail eski görünümüne geri dönebilirsiniz.