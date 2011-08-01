GeForce Now için Ocak 2025'te 14 Yeni Oyun Müjdesi

NVIDIA, bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now için Ocak 2025'e yönelik heyecan verici bir duyuru yaptı. Yeni yılda, platforma tam 14 yeni oyun eklenecek. Üstelik, bu listedeki oyunların sayısı gelecek haftalarda daha da artabilir. Bu yenilikler, bulut oyun teknolojisini tercih eden oyuncular için harika bir haber olsa gerek.

GeForce Now'a Ocak'ta Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Ocak ayına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan GeForce Now, ilk hafta iki yeni oyun ekleyecek. Her ne kadar sayı mütevazı görünse de, NVIDIA’nın ay boyunca oyun kütüphanesini zenginleştirme planı oldukça iddialı. Bulut oyun deneyimini geliştirmek adına yapılan bu eklemeler, kullanıcıları daha geniş bir içerik yelpazesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Bu hafta bulutta yayınlanmaya hazır olan oyunlar aşağıdaki gibi listelendi.

Mirthwood (Steam)

(Steam) Slime Rancher 2 (Steam)

Ocak ayının geri kalanı için beklenen oyunlar ise aşağıdaki şekilde sıralandı.

Builders of Egypt (Steam’de yeni çıkış, 8 Ocak)

(Steam’de yeni çıkış, 8 Ocak) Hyper Light Breaker (Steam’de yeni çıkış, 14 Ocak)

(Steam’de yeni çıkış, 14 Ocak) Jötunnslayer: Hordes of Hel (Steam’de yeni çıkış, 21 Ocak)

(Steam’de yeni çıkış, 21 Ocak) Eternal Strands (Steam’de yeni çıkış, 27 Ocak)

(Steam’de yeni çıkış, 27 Ocak) Space Engineers 2 (Steam’de yeni çıkış, 27 Ocak)

(Steam’de yeni çıkış, 27 Ocak) Orcs Must Die! Deathtrap (Steam’de yeni çıkış, 28 Ocak)

(Steam’de yeni çıkış, 28 Ocak) Heart of the Machine (Steam’de yeni çıkış, 31 Ocak)

(Steam’de yeni çıkış, 31 Ocak) Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Steam’de yeni çıkış, 31 Ocak)

(Steam’de yeni çıkış, 31 Ocak) Drova – Forsaken Kin (Steam)

(Steam) Pax Dei (Steam)

(Steam) Sniper Elite: Resistance (Xbox’ta yeni çıkış, PC Game Pass’te mevcut, 30 Ocak)

(Xbox’ta yeni çıkış, PC Game Pass’te mevcut, 30 Ocak) Voidwrought (Steam)

Bu arada dilerseniz, NVIDIA tarafından, GeForce Now için Ocak ayında eklenecek oyunlar ile ilgili resmi duyuruya, buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz.