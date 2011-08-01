Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro'nun Fiyatı Duyuruldu

Samsung, akıllı saatleri Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro üzerindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 10 Ağustos’ta Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılacak olan iki model, Watch 4’e göre daha ucuz olacak. Tanıtımdan önce ise bu iki yeni akıllı saat modelinin fiyatı ve pil ömrüne dair bilgiler paylaşıldı.

40 mm ve 44 mm sürümleriyle birlikte satışa sunulacak olan saatlerin, 40 mm modelinde 276 mAh pil bulunuyor. 44 mm modelinde ise 397 mAh pil ömrüne yer veriliyor. 45 mm modelinde ise pil, 572 mAh olacak ve bu versiyon yalnızca Watch 5 Pro için geçerli sayılacak. Böylelikle akıllı saat Galaxy Watch 5 Pro, ortalama üç gün gibi bir süreyle pil yüzdesini koruyor olacak.

Ayrıca çizilmelere ve darbelere karşı eksiksiz koruma sağlanması amacıyla, Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro akıllı saatleri, safir cam ve titanyum gövdeyle birlikte kullanıma sunulacak.

Samsung’un 10 Ağustos’ta Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modelleriyle birlikte tanıtacağı Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 5 40 mm Bluetooth ve LTE modelleri için sırasıyla 300 ve 350 Euro ile satışa sunulacak.

Galaxy Watch 5, 44 mm Bluetooth ve LTE modelleri için sırasıyla 350 ve 400 Euro ile satışta yerini alacak. Galaxy Watch 5 Pro ise yalnızca 45 mm ile geliyor olacak ve bu model için Bluetooth 490 Euro, LTE ise 500 Euro ile satışı yapılacak.