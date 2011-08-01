Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı

Epic Games Store, 18 Eylül’den itibaren iki yeni ücretsiz oyunu erişime açıyor. Bu hafta oyuncular Project Winter ve Samorost 2 oyunlarını kütüphanelerine ekleyebilecek. Hâlihazırda ücretsiz olan Ghostrunner 2, Monument Valley II ve The Battle of Polytopia ile birlikte toplamda beş oyun bedava alınabilecek.

Çok oyunculu hayatta kalma oyunu olan Project Winter, oyuncuların iş birliği ve ihanet üzerine kurulu bir mücadele sunuyor. Steam'de 5,79 $ olan yapım, Epic Games'te kısa süreliğine ücretsiz olacak.

Amanita Design imzalı 2005 çıkışlı Samorost 2, sanatsal bulmaca deneyimi ve huzurlu müzikleriyle dikkat çekiyor. Epic Games'e gelecek olan oyunun Steam fiyatı 2,99 $.

Epic Games, ücretsiz oyun kampanyalarıyla kullanıcı kitlesini büyütmeye devam ediyor.