En Çok Satan PlayStation Oyunları Açıklandı!

PlayStation tarihine damga vuran oyunların satış listesi netleşti. Listenin zirvesinde yer alan GTA V, 2013’te PlayStation 3 için piyasaya sürülmesine rağmen bugün hâlâ en çok satan oyun olmayı sürdürüyor. Daha sonra PS4 ve PS5 sürümleriyle milyonlarca yeni oyuncuya ulaşan yapım, üç farklı konsol neslinde de başarıyı yakalayarak oyun dünyasında gerçek bir fenomen haline geldi.

Oyunun satış grafiğini sürekli yüksek tutan en önemli unsur, düzenli olarak güncellenen GTA Online oldu. Çevrim içi mod sayesinde oyun, uzun yıllar boyunca aktifliğini korudu ve satışların artarak devam etmesini sağladı.

Listeye bakıldığında Call of Duty ve Grand Theft Auto serilerinin öne çıktığı görülüyor. Özellikle Call of Duty, her yıl çıkan yeni oyunlarıyla listede altı farklı yapımla yer aldı. Bu durum, markaların oyuncu toplulukları oluşturma konusundaki başarısını ve serilere olan güçlü bağlılığı ortaya koyuyor.

Seri oyunların yanında, tek başına listede yer bulan yapımlar da dikkat çekiyor. Minecraft, yaratıcılığa dayalı sınırsız oyun yapısıyla milyonları kendine çekti. Öte yandan Red Dead Redemption 2, sadece bir oyun değil; etkileyici hikâyesi ve devasa açık dünyasıyla kült bir yapım olarak öne çıktı. Bu oyunlar, güçlü içerik ve farklı oynanış mekaniklerinin, seri oyunlar kadar etkili olabileceğini kanıtladı.

İşte En Çok Satan PlayStation Oyunları