Dünya üzerinde yer alan ülkelerin sahip olduğu bazı özellikler, kendilerinin en çoklar listelerine girmelerini sağlıyor. Bu nedenle dünyadaki çeşitli ülkeler, sahip oldukları şeylerin en fazlasını bulundurdukları için kendileriyle övünebilir. Dünya üzerinde en çok göl bulunan ülke, en çok ağaç olan ülke gibi en çok adası olan ülke de merak konusudur. Biz de bu yazımızda en çok adası olan ülke hangisidir, sorusunu cevaplayacağız.

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En Çok Adası Olan Ülke Hangisidir? Hangi Ülkede Kaç Ada Var?

En çok adaya sahip ülke konusuna geçmeden önce yukarıda da bahsettiğimiz gibi diğerlerinin bilgisini verelim. En çok göl bulunan ülke konumunda Kanada yer almaktadır. Ülkede yaklaşık 879.000 adet göl bulunmaktadır. En çok ağaç bulunan ülke ise kara kütlesinin yaklaşık %45'inin orman olarak kabul edildiği Rusya'dır.

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En çok adaya sahip ülke ise rakiplerine fark atarak kazanan İsveç. İstatistik sağlayan bir Alman şirketine göre, bu Kuzey Avrupa ülkesi, çoğunluğu ıssız olan 221.800 adaya ev sahipliği yapmaktadır. Birçoğu ise sadece yaklaşık 25 metrekare gibi bir alanı kaplıyor. Listenin devamında ise ikinci sırada Finlandiya, tahminen 188.000 adaya sahipken, üçüncü sıradaki Norveç ise yaklaşık 55.000 adaya sahip ülke.

Her üç ülke de İskandinav bölgesinin bir parçasıdır. Peki, dünyanın bu bölümünde neden bu kadar çok ada var?

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) araştırma direktörü olan Karin Sigloch, "Son birkaç milyon yıldır (~2.6 milyon yıl), Dünya'nın iklimi Kuzey Yarımküre'de periyodik buzul çağlarına sahipti." dedi. Sigloch, İskandinav ülkelerinin nispeten yakın zamanda, her 41.000 yılda bir ana kayaları üzerindeki buzulların büyüyüp küçüldüğünü deneyimlediğini açıkladı.

Buz çağları sadece belirli bir sıcaklığın uzun bir periyodu değildir. Büyük buzul çağlarında, "buzullar" olarak bilinen daha küçük buzul çağları ve "buzullar arası" olarak adlandırılan daha sıcak dönemler bulunur. Kuvaterner buzullaşması sırasında - 2,6 milyon yıl önce başlayan bir dizi alternatif buzul ve buzullar arası evre ile devam eden bir dönem - bu soğuk buzul dönemleri yaklaşık 41.000 yılda bir meydana geldi.

BBC'ye göre, son buzul çağında, çeşitli İskandinav bölgeleri "mil yüksekliğindeki" buz tabakalarıyla kaplandı ve o kadar ağırdı ki "yer kabuğunu batmaya zorladı".

İzostatik denge olarak bilinen bu fenomen, Finlandiya'nın tek UNESCO doğal Dünya Mirası alanı olan Kvarken Takımadalarının her yıl hafifçe "yükselmesine" neden oluyor. BBC'nin bildirdiğine göre, her yıl yaklaşık 0,4 mil kare (1 kilometre kare) arazi kazanıyor.

Ek olarak, Sigloch, bölgenin altındaki manto çok sıcak olduğu için İskandinav ülkelerinin "şaşırtıcı derecede yüksek bir topografyaya" sahip olduğunu söyledi. "Sıcak manto genişler ve yukarıda bulunan kıtaları ve okyanusları yukarı iter."

Sigloch, yüksek topografya ve buzulların ovma eyleminin bu kombinasyonunun derin fiyortlarla sonuçlandığını ve "her yerde kaya parçalarının dışarı çıktığını" söyledi.

Buzul olmayan dönemlerde, küresel deniz seviyesi bir buzul çağından çok daha yüksektir. Bunun arkasındaki mantık basittir: Buzullar eridiğinde suları okyanusa akarak deniz seviyelerini yükseltir. Bazen, etkiler şiddetlidir. Yaklaşık 20.000 yıl önce, ABD Jeolojik Araştırması'na göre, Pleistosen çağının son evresinde (2,6 milyon ila 11,700 yıl önce) meydana gelen Son Buzul Maksimumu sırasında, deniz seviyeleri bugünkü seviyelerin yaklaşık 400 fit (122 metre) altındaydı.

Sigloch, "Bu buzun çoğunluğu eridiğinde, geniş arazi alanları sular altında kaldı. Sadece bu rastgele yüksek noktalar adalar olarak dışarı çıkıyor" dedi.

Hangi Ülkede Kaç Ada Var?

Çoğu insan için bir ada, sadece suyla çevrili bir kara parçası. Ama neden bu tanıma tam olarak uyan Avustralya kıta olarak kabul edilirken, sadece üç kat daha küçük ve benzer özelliklere sahip Grönland, Britannica tarafından "dünyanın en büyük adası" olarak adlandırılıyor?

Bir "kıta"nın ne olduğuna dair kesin ve kapsamlı bir tanım olmasa da, genel fikir birliği, bir kıtanın kendi tektonik plakasında uzanması gerektiğidir. Grönland, Kuzey Amerika plakasında yer aldığı için bu kriterlere uymuyor, bu nedenle genellikle bir ada olarak kabul ediliyor.

Bu arada Siglock, İsveç adalarının jeolojik açıdan kesinlikle ada olmadığını, anakara kadar karasal oldukları sadece sudan dışarı çıktıklarını öne sürdü. Ancak diye ekleyek Siglock, "konuşma diline göre, elbette adalar, çünkü çok küçükler" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin ada sayılarına bakacak olursak;

Finlandiya: 188.000

188.000 Norveç: 55.000

55.000 Kanada: Tahminlere göre en az 30.000

Tahminlere göre en az 30.000 Endonezya: 18.307

18.307 Avustralya: 8.222

8.222 Filipinler: 7.641

7.641 Japonya: 6.852

6.852 İngiltere: Çoğu İskoçya’da olmak üzere (İrlanda dahil) 6.806

Çoğu İskoçya’da olmak üzere (İrlanda dahil) 6.806 Bahamalar: 3.200

3.200 Şili: 2.324

2.324 Yunanistan: 1.600

1.600 Tayland: 1.430

1.430 Hırvatistan: 1.200

1.200 Maldivler: 1.192

1.192 Estonya: 900

900 Yeni Zelanda: 600

600 Türkiye: 500 ada ve adacık bulunuyor.

Bu yazımızda, en çok adası olan ülke hangisidir? sorusunu cevapladık. Ayrıca hangi ülkede kaç ada var? konusunda da biraz bilgi verdik. Bu konuda farklı bildikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.