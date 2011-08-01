Elon Musk'un xAI'si, OpenAI'ye Rakip Olmak için 10 Milyar Dolar Yatırım Aldı

Elon Musk'un yapay zeka girişimi xAI, OpenAI'ye karşı konumunu güçlendirmek için borç ve hisse yoluyla 10 milyar dolar topladı. Morgan Stanley'e göre, bu tutarın yarısı tahvil ve kredilerden, kalan kısmı ise stratejik hisse yatırımlarından elde edildi.

Grok ve Süper Bilgisayar Hamlesi

Yatırım, xAI’nin sohbet botu Grok’un gelişimine ve Memphis’teki Colossus adlı süper bilgisayar altyapısına katkı sağlayacak. Musk, halihazırda 200.000 GPU kurduklarını ve 1 milyon GPU'luk yeni bir tesis planladıklarını duyurdu.

Rekabet Kızışıyor!

Yapay zeka alanında yatırım yarışı hız kesmeden sürüyor:

OpenAI , mart ayında 300 milyar dolar değerleme ile 40 milyar dolar yatırım aldı.

, mart ayında 300 milyar dolar değerleme ile 40 milyar dolar yatırım aldı. Anthropic, martta 61.5 milyar dolar değerleme gördü ve mayısta 2.5 milyar dolarlık krediye ulaştı.

xAI ise geçtiğimiz yıl 6 milyar dolar toplamış, bu yıl ise değerini 80 milyar dolar seviyelerine taşımıştı. Grok’un X (eski adıyla Twitter) platformuna entegrasyonu da kullanım oranını artırmayı hedefliyor.

Öte yandan Musk, OpenAI’in kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaştığını belirterek, şirketi satın almak için 97.4 milyar dolarlık teklif sunmuştu. Ancak CEO Sam Altman bu teklifi reddetti.