Dünyanın akışını değiştiren birçok popüler insan olabilir. Ancak bizce bazı insanlar oldukça mütevazı bir yaşantıya sahip olduğu için, pek de tanınmıyor. Dennis Ritchie ismini belki de birçok insan duymamıştır. Ancak bu değerli insan, bilhassa programlama dünyasında ve doğrudan birçok sektörün de temelini oluşturan altyapısında iz bırakmış bir insandır. Dennis Ritchie kimdir sorusunu ise kısaca şöyle yanıtlayabiliriz, bugün birçok işletim sistemi dahil birçok araçta da dahil C dili kullanıldığı biliniyor. İşte Dennis Ritchie de, arkadaşı Ken Thompson ile C programlama dilini ve Unix işletim sistemini yaratan bir bilgisayar mühendisidir.

Dennis Ritchie Kimdir? C Programlama Dilini Yaratan Adam

Kendisi Harvard'da okur ancak söylenenlere göre buradan doktora ünvanı alamaz. Daha sonra ise Bell Laboratuvarları'nda çalışmaya başlamıştır. Buraya kadar Dennis Ritchie kimdir sorusuna yönelik kısaca bilgi vermeye çalıştık. Dilerseniz gelin şimdi, programlama dünyasının en mütevazı adamı hakkında farklı bilgiler de edinmeye çalışalım.

Dennis Ritchie, Bell Laboratuvarları'nda çalıştığı sırada, arkadaşı Ken Thompson ile belirli ihtiyaçlardan ötürü C dilini yaratmıştır. B diline eklemeler yaparak, bu yeni dile ise C adını vermiştir. Ayrıca kendisi Unix işletim sistemine yönelik çalışmalarından ötürü, bilgisayar dünyasında büyük bir saygınlık kazanmıştır. Hatta bu gibi sebeplerden ötürü, Turing Ödülü'ne de sahiptir. C programlama dili ise günümüzde hâlâ çeşitli sektörlerde yoğun olarak kullanılmakta olup, C programlama dilinden ilhâm alınarak C++ ve Java gibi diller de ortaya çıkmıştır.

Açık kaynak denilince akla ilk gelen Linux işletim sistemi de aslında, C diline dayanmaktadır. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Windows'ta da Unix ile uyumlu bileşenler söz konusudur. Dolayısı ile Dennis Ritchie'nin dolaylı ve doğrudan birçok kuruluşa, sektöre ve programlama diline ilhâm veren bir programlama dili yarattığını dile getirmek yanlış olmayacaktır.

Dennis Ritchie biyografisi işte bu şekilde... Sektördeki takma adı "dmr" olarak da bilinen Dennis Ritchie, maalesef ki 12 Ekim 2011 senesinde hayata veda etmiştir. Ardında ise belki de ömür boyu kullanılacak, ilhâm alınacak ve programlama felsefesi ile yakından ilgilenenlere örnek olacak birçok değerli şey bırakmıştır.

Dennis Ritchie kimdir konusunda söylenecek daha çok şey var. Kendisinin tasarladığı bu dil ile temelleri atılan birçok bileşen, araç ve programlama dili ise, onun sayesinde, onun varlığı sayesinde ve geliştirdiği dil ile var olmaya belki de yüzyıllar boyu devam edecektir. Varlığın için teşekkürler Dennis Ritchie, bu denli büyük bir adam olmana rağmen mütevazı kalabildiğin ve milyarder olmak ile ilgilenmek yerine, insanlara fayda sağlamayı amaçladığın için... Huzur ile uyu...