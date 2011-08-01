Chrome'da adres çubuğundaki varsayılan arama motoru elbette Google'dır. Ancak dilerseniz Yandex, Yahoo! Türkiye, Bing ve DuckDuckGo gibi arama motorları arasında da seçim yapabilirsiniz. Chrome adres çubuğundaki arama motorunu değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Hangisinden memnunsanız, adres çubuğunda da kullanmak için, ilgili arama motorunu seçebilirsiniz. Hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde Değiştirelim

Chrome'da Adres Çubuğundaki Arama Motorunu Değiştirelim

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayalım.

2) Adres çubuğunda kullanılan arama motoru bölümüne gelelim.

3) Açılır menüden dilediğiniz arama motorunu seçebilirsiniz.