Geçtiğimiz günlerde, Chrome ile ilgili ayarlara bakarken, farkında olmadan bir özelliği aktif etmiş, ancak daha sonra tekrar kapalı konuma getirmeyi unutmuş idim. İlgili özellik, imlecin aktif olduğu her alanda, ilgili alanı çerçeve içerisine alarak vurguluyordu. Yalnızca bir iki saniye süren bu vurgulama özelliği, bir süre sonra beni rahatsız etmeye başladı. Eğer sizler de böyle bir problemle karşılaştı iseniz ve çözüm yolunu bir türlü bulamadı iseniz, bu yazımda Chrome imleç vurgulama aracı kaldırma - imleç vurgulama çerçevesi kaldırma nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağım.

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Açıkçası, ilgili özelliği aktif ettikten sonra, nasıl geri eski haline getireceğimi unutmuş idim. Bilgisayarımın özelliklerini defalarca kez kontrol ettim fakat bir sonuca varamadım.

Daha sonra ise, sorunun tarayıcıdan kaynaklı olabileceğini düşünerek Chrome ayarlarına bir kez daha baktım ve benim için problem teşkil eden bu sorunu çözüme kavuşturdum. Tam olarak, neyden bahsediyorum? dilerseniz hemen anlatmaya başlayabilirim.

Chrome İmleç Vurgulama Çerçevesi - Nesne Vurgulama Aracı Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, ilgili özelliği aktif ettiğimde, imlecin aktif olduğu her alanda, alanı çerçeve içerisine alan bir vurgulama aracı beliriyor idi. Aşağıdaki iki örnekte de bunu görebilirsiniz. Bu özelliği nasıl aktif ettiğinizi bilmiyorsanız, unutmuş iseniz ya da kaldırmak istiyorsanız, sizlerle paylaşacağım adımları takip edin.

İlk adım olarak; Chrome tarayıcısı açık iken, sağ üst kısımdaki üç nokta simgesine dokunun.

Akabinde biraz aşağıya inin ve “Ayarlar” ögesini bulun.

Chrome > Ayarlar ekranında iken, sol menüdeki listeden, “Erişilebilirlik” bölümüne geçiş yapın.

Son olarak, “Odaklanılmış nesnede kısa bir vurgulama göster” özelliğini, “Kapalı” konuma getirin. Hepsi bu kadar.

Bazen, bilgisayarda ya da kullandığımız tarayıcılarda ayarlamalar yaparken, daha sonra bu yaptığımız ayarlamaları nasıl yaptığımızı vb. unutabiliyoruz. Benim de yaşadığım bu problemi, belki sizler de yaşamış olabilirsiniz. Bu nedenle, bu içeriğimizde Chrome imleç vurgulama - nesne vurgulama aracı kaldırma nasıl yapılır? Chrome imleç vurgulama çerçevesi nasıl kaldırılır? rehberlik etmesi adına bu konuyla ilgili deneyimimi paylaşmak istedim. Faydalı olmasını umuyorum.