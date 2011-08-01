Brave Browser'da Yeni Sekme "Boş Sayfa" Olarak Nasıl Ayarlanır?

Brave Browser, yeni sekme açıldığında varsayılan olarak özel bir sayfa veya Brave’in hızlı erişim sayfasını gösterir. Ancak, bazı kullanıcılar yeni sekmenin tamamen boş bir sayfa olarak açılmasını tercih edebilir. Bu, özellikle dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak ve daha sade bir tarayıcı kullanımı sağlamak isteyenler için faydalıdır. Bu yazımızda sizlerle, Brave Browser’da yeni sekmeyi "boş sayfa" olarak ayarlamanın adımlarını paylaşmak istiyoruz.

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Brave Browser'da Yeni Sekmeyi "Boş Sayfa" Olarak Ayarlamak

Bilgisayarınızda Brave tarayıcısını başlatın.

tarayıcısını başlatın. Sağ üst köşedeki yatay üç çizgili butona tıklayın. Ardından, seçenekler arasındaki, " Ayarlar " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. Ardından, "Yeni Sekme Sayfası" başlığı altında yer alan, "Yeni sekme sayfası gösteriyor" adlı açılır menüden, "Boş sayfa" seçeneğini seçerek, ilgili işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, Brave Browser’da yeni sekmeyi boş bir sayfa olarak belirleyebilirsiniz. Böylece, gereksiz ögeler olmadan, yeni sekme sayfasının açılmasını sağlayarak, dikkat dağınıklığını en aza indirebilirsiniz.