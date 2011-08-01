Brave Browser'da Kenar Çubuğu Düğmesini Gizleme Nasıl Yapılır?

Brave Browser, kenar çubuğu düğmesi ile kullanıcıların sık kullandıkları sekmelere, yer imlerine ve diğer araçlara hızlı erişim sağlamasına yardımcı olur. Sade bir arayüz isteyen veya ekran alanını daha verimli kullanmak isteyen kullanıcılar için ise kenar çubuğu düğmesini gizleme seçeneği bulunmaktadır. Bu sayede, tarayıcı arayüzünüzü daha düzenli hâle getirerek, dikkat dağıtıcı unsurlardan da korunmuş olursunuz.

AYRICA: Brave Browser'da Sekme Arama Düğmesini Gizleme Nasıl Yapılır?

Brave Browser'da Kenar Çubuğu Düğmesini Gizlemek

Öncelikle, Brave tarayıcısını açın.

tarayıcısını açın. Sağ üst köşede yer alan, yatay üç çizgili butona tıklayın. Ardından, seçenekler arasındaki, " Ayarlar " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. Sol taraftaki menüden, " Görünüm " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. "Araç çubuğu" adlı bölümde yer alan, "Kenar Çubuğu düğmesini göster" adlı seçeneği bularak, kapalı konuma getirebilirsiniz.

Yukarıdaki adımlar doğrultusunda, Brave Browser’da kenar çubuğu düğmesini kolaylıkla gizleyebilir, daha temiz ve kişiselleştirilmiş bir tarayıcı deneyimi elde edebilirsiniz. Bu yöntem, tarayıcı arayüzünüzü daha minimalist bir hâle getirerek, gereksiz ögelerden arındırılmış bir görünüm sağlayacaktır.