Brave Browser'da Sekme Arama Düğmesini Gizleme Nasıl Yapılır?

Brave Browser, sekme arama düğmesi ile kullanıcıların açık sekmeler arasında hızlıca arama yapmasına olanak tanımaktadır. Bu özellik, çok sayıda sekme ile çalışan kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilir. Ancak, minimalist bir arayüz tercih eden ya da bu düğmeyi gereksiz bulan kullanıcılar için kaldırma seçeneği de sunulmaktadır. Sekme arama düğmesini gizlemek, tarayıcı arayüzünü daha sade bir hâle getirerek, kullanıcı deneyimini de kişiselleştirmenize yardımcı olabilir.

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Brave Browser'da Sekme Arama Düğmesini Gizlemek

Öncelikle, Brave tarayıcısını başlatın.

tarayıcısını başlatın. Sağ üst köşedeki, yatay üç çizgili butona tıklayın. Ardından, seçenekler arasındaki, " Ayarlar " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. Sol kısımdaki menüden, " Görünüm " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. "Sekmeler" başlığı altında yer alan, "Sekme arama düğmesini göster" seçeneğini bularak, kapalı konuma getirebilirsiniz.

Bu şekilde, Brave Browser’da sekme arama düğmesini kolayca gizleyebilir, daha sade ve minimalist bir arayüz deneyimi elde edebilirsiniz. Böylelikle, gereksiz ögelerden arındırılmış bir görünüme sahip olabilirsiniz.