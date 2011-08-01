Brave Browser'da Her Zaman Tam URL'yi Gösterme Nasıl Yapılır?

Brave Browser, varsayılan olarak adres çubuğunda bazı URL parçalarını gizleyerek, daha sade ve düzenli bir görünüm sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle, "www" ön ekleri ve "https://" gibi protokol bilgileri bazen varsayılan olarak gizlenebilir. Ancak, tüm URL bilgilerini her zaman görmek isteyen kullanıcılar için bu ayarı değiştirmek, elbette mümkündür. Böylece, web sitelerinin tam adreslerini anında görebilir ve bağlantıları daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Brave Browser'da Adres Çubuğunu Genişletme Nasıl Yapılır?

Brave Browser'da Her Zaman Tam URL'yi Göstermek

İlk olarak, Brave tarayıcısını başlatın.

tarayıcısını başlatın. Sağ üst köşede yer alan, üç yatay çizgili butona tıklayın. Ardından, seçenekler arasındaki, " Ayarlar " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. Sol taraftaki menüden, " Görünüm " adlı bölüme geçiş yapın.

" adlı bölüme geçiş yapın. "Araç çubuğu" başlığı altında yer alan seçenekler arasındaki, "Her zaman tam URL'yi göster" adlı özelliği açık konuma getirebilirsiniz.

Sonuç olarak bu şekilde, Brave Browser’daki adres çubuğunda, her zaman tam URL’nin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Böylece, web adreslerindeki gizli parametreleri ve protokolleri daha rahat görebilirsiniz. Özellikle, güvenlik açısından tam URL’nin görünmesi, sahte veya kimlik avı amaçlı siteleri tespit etmenize de yardımcı olacaktır.