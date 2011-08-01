Brave Browser'da Adres Çubuğunu Genişletme Nasıl Yapılır?

Brave Browser'da adres çubuğunun varsayılan genişliği bazı kullanıcılar için yetersiz olabilir. Daha geniş bir kullanım alanı sağlamak için tarayıcının ayarlarında küçük bir değişiklik yaparak, adres çubuğunu genişletebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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Brave Browser'da Adres Çubuğunu Genişletmek

Öncelikle, Brave tarayıcısını başlatın.

tarayıcısını başlatın. Sağ üst köşedeki yatay üç çizgili butona tıklayın. Ardından, seçenekler arasındaki, " Ayarlar " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. Sol taraftaki menüden, " Görünüm " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. "Araç çubuğu" başlığı altında yer alan, "Geniş adres çubuğu kullan" seçeneğini aktif ederek, ilgili işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, yukarıdaki adımları takip ederek, Brave Browser’da adres çubuğunu daha geniş bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Böylece, URL’leri ve arama sorgularınızı daha net bir şekilde görebilir, özellikle uzun web adresleriyle çalışırken, daha konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Geniş adres çubuğu, hem estetik açıdan daha ferah bir görünüm sunar, hem de tarayıcı kullanımınızı daha verimli bir hâle getirecektir.