Brave Browser'da Koyu Tema Nasıl Etkinleştirilir?

Brave Browser, güvenlik ve gizlilik odaklı bir tarayıcı olmasının yanında, kullanıcı deneyimini geliştirecek birçok özelliği de desteklemektedir. Koyu tema (dark mode) ise göz yorgunluğunu azaltırken, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan popüler bir tercihtir. Bu yazımızda, Brave tarayıcısında koyu temayı nasıl etkinleştirebileceğinizi adım adım anlatmak istiyoruz.

Brave Browser'da Koyu Tema Kullanmak

Sağ üst köşede yer alan üç çizgili menüye tıklayın.

Ardından, alt kısımda yer alan " Ayarlar " seçeneğine gidin.

" seçeneğine gidin. Açılan pencerede sol tarafta bulunan, " Görünüm " adlı bölüme giriş yapın. Bu bölümde tarayıcınızın genel tasarımı ve tema tercihleri yer almaktadır.

" adlı bölüme giriş yapın. Bu bölümde tarayıcınızın genel tasarımı ve tema tercihleri yer almaktadır. Görünüm bölümünde yer alan, "Brave renkleri" adlı açılır menüden "Koyu" seçeneğini seçerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Brave Browser'ın koyu temayla uyumu, hem masaüstü, hem de mobil cihazlarda kullanıcı deneyimini daha verimli kılıyor. Siz de bu basit adımları takip ederek, göz yorgunluğunu azaltabilir ve daha estetik bir tarayıcı deneyimi yaşayabilirsiniz.