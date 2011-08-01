Brave Browser'da Varsayılan Reklam Engelleyici Nasıl Açılır?

Brave Browser, varsayılan olarak reklamları ve izleyicileri engelleyen dahili bir özellik sunmaktadır. Bu sayede, kullanıcılar daha hızlı ve güvenli bir tarayıcı deneyimine sahip olabiliyorlar. Ancak, bazı durumlarda bu özellik devre dışı bırakılmış olabilir veya manuel olarak açılması gerekebilir. Özellikle, gizlilik odaklı bir tarayıcı deneyimi isteyen kullanıcılar için reklam engelleyicinin etkin olması büyük bir avantaj sağlar. Brave’in sunduğu yerleşik reklam engelleyiciyi etkinleştirmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

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Brave Browser'da Varsayılan Reklam Engelleyiciyi Açmak

Öncelikle, Brave tarayıcısını açın.

tarayıcısını açın. Sağ üst köşede yer alan yatay üç çizgli butona tıklayın. Ardından, seçenekler arasındaki, " Ayarlar " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. Sol taraftaki menüden " Kalkanlar " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. "İzleyiciler & reklam engelleme" adlı açılır menüden, "Standart" veya "Katı" seçeneklerini seçerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak bu şekilde, Brave Browser’ın dahili reklam engelleyicisini etkinleştirebilir ve daha güvenli, hızlı, reklamsız bir tarayıcı deneyimi yaşayabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi, reklam engelleyiciyi aktif hâle getirdiğinizde, sayfalar daha hızlı yüklenir, veri tüketimi azalır ve zararlı içeriklerden korunma oranınız da artar.