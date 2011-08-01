Brave Browser'da Kenar Çubuğu Konumu Nasıl Değiştirilir?

Brave Browser'da yer alan kenar çubuğu bölümü, kullanıcıların tercihine göre sağ veya sol tarafa taşınabilir. Bu özelleştirme, tarayıcı kullanımını daha verimli hâle getirerek, kişisel ihtiyaçlara uygun bir düzen oluşturmanıza da yardımcı olabilmektedir. Brave Browser’da kenar çubuğu konumunu değiştirmek için ise aşağıdaki adımları takip ederek, uygulamanız yeterli olacaktır.

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Brave Browser'da Kenar Çubuğu Konumunu Değiştirmek

Öncelikle, Brave tarayıcısını açın.

tarayıcısını açın. Sağ üst köşede yer alan, üç yatay çizgili butona tıklayın. Ardından, açılan menüdeki en altta yer alan, " Ayarlar " seçeneğine tıklayın.

" seçeneğine tıklayın. Sol taraftaki menüden, " Görünüm " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. "Kenar Çubuğu" başlığı altında yer alan, "Sağda göster" veya "Solda göster" seçeneklerinden birini seçerek, kenar çubuğu konumunu değiştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, Brave Browser’daki kenar çubuğu konumunu kolayca değiştirebilir, tarayıcı düzeninizi kendi ihtiyacınıza göre şekillendirebilir ve kullanım alışkanlıklarınıza uygun bir deneyim elde edebilirsiniz.