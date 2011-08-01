Brave Browser'da Bellek Kullanım Bilgisi Nasıl Gizlenir?

Brave Browser, kullanıcıların tarayıcı performansını izlemelerine yardımcı olmak için sekmelerin üzerine gelindiğinde, bellek kullanım bilgilerini gösterir. Bu özellik, sistem kaynaklarını nasıl kullandığınızı görmenize ve performansı optimize etmenize yardımcı olabilir. Ancak, bazı kullanıcılar bu bilgiyi gereksiz bulabilir ve tarayıcı arayüzünde daha sade bir görünüm tercih edebilir. Bellek kullanım bilgilerini gizlemek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

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Brave Browser'da Bellek Kullanım Bilgisini Gizlemek

Öncelikle, Brave tarayıcısını açın.

tarayıcısını açın. Sağ üst köşede yer alan yatay üç çizgili butona tıklayın. Açılan menüden ise " Ayarlar " seçeneğine tıklayın.

" seçeneğine tıklayın. Sol taraftaki menüden, " Görünüm " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. "Sekmeler" başlığı altında yer alan, "Sekme önizleme bilgi kutucuğunda bellek kullanımını göster" seçeneğini kapalı konuma getirerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları uygulayarak, Brave Browser’da bellek kullanım bilgilerini gizleyebilir ve sekmelerin üzerine geldiğinizde, daha sade ve minimalist bir görünüm elde edebilirsiniz.