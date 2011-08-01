Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Boston Dynamics'in Spot Robotu, Bu Sefer de Mick Jagger Oldu

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 02 Kasım 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Boston Dynamics'in Spot Robotu, Bu Sefer de Mick Jagger OlduBoston Dynamics tarafından 2020 senesinde ortaya çıkarılan Spot robotu, birçok farklı dans videosu ve insansı hareketler ile de beğenileri toplamayı başarmış durumda. Spot bu kez de, efsanevi sanatçı Mick Jagger'ın özel dansını "Start Me Up" adlı şarkısı ile tekrarladı. Spot robotun ilgili dansı taklit edişindeki benzerlik ise videoyu izleyenleri şaşırtmaya yetecek gibi görünüyor. Eğer hâlâ izlemedi iseniz, aşağıdan hemen ilgili videoya göz atabilirsiniz.

Boston Dynamics'in Spot Robotu, Bu Sefer de Mick Jagger Oldu

Boston Dynamics Spot Robotunun Mick Jagger Dansı


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık