Boston Dynamics tarafından 2020 senesinde ortaya çıkarılan Spot robotu, birçok farklı dans videosu ve insansı hareketler ile de beğenileri toplamayı başarmış durumda. Spot bu kez de, efsanevi sanatçı Mick Jagger'ın özel dansını "Start Me Up" adlı şarkısı ile tekrarladı. Spot robotun ilgili dansı taklit edişindeki benzerlik ise videoyu izleyenleri şaşırtmaya yetecek gibi görünüyor. Eğer hâlâ izlemedi iseniz, aşağıdan hemen ilgili videoya göz atabilirsiniz.

Boston Dynamics'in Spot Robotu, Bu Sefer de Mick Jagger Oldu