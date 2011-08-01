Apple'dan Yeni Sağlık Hamlesi: Body ID Teknolojisi Geliyor!

Apple, sağlık alanıyla ilgili önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Apple’ın ortaya çıkan yeni patent başvurusuna göre, bir kişinin yüzünü, kollarını, bacaklarını kısacası tüm vücudunu tarayabilecek ve analiz sonucunda ise sağlık önerilerinde bulunabilecek bir Body ID geliştiriliyor.

Bu patent, Touch ID ve Face ID’in de ötesinde bir sağlık teknolojisine işaret ediyor. İnsan yüzünü ve vücudunu tarayarak analiz yapacak olan bu uygulama ile özellikle obezite ile ilgili sağlık problemlerinde faydalı sonuçların elde edilmesi amaçlanıyor.

Elbette biyometrik tarama teknolojisi yeni bir durum değil ancak Apple, bu konuda çalışmalarını ileriye taşıyarak, uygulamanın insan vücudunda bir sorun tespit etmesi durumunda önerilerde de bulunabilen bir teknoloji geliştirmeyi planlıyor. Örneğin, Body ID teknolojisine göre, kişi kilo aldığında ve vücut hatlarında bir değişiklik meydana geldiğinde, uygun bir diyet listesi sunacak ve vücudunun daha önceki görüntüleriyle karşılaştırma yapacak.

Uygulama, tüm vücudu tarayabilecekken, bazı bölgelerle örneğin yüz, kollar, bacaklar gibi kısımlarda ekstra tarama yapıp birden fazla kare kaydedebilecek.

Apple, bir süre boyunca projeye katılım sağlayan bir grup katılımcıdan aldığı verilerle ilerleyecek. Bu bağlamda ne kadar çok vücut taraması yapılır ve vücut analiz sonuçları kaydedilir ise, çalışmanın seyri daha net bir şekilde belirleniyor olacak. Ancak şu an için, patente göre, Body ID teknolojisi ile ilgili çalışmaların ne kadar süreceği ve katılım sayısı gibi bilgiler belli değil.