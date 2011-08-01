Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Apple'dan Tartışma Yaratan Parlatma Bezi!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:32 - Tarih: 19 Ekim 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple Parlatma BeziApple'ın gerçekleştirdiği yeni etkinlik sonrası kısa süreli kapalı olan ve kullanıcılara açılan Apple Store, fiyatıyla tartışma yaratan bir ürün ile gündemde. Yurt dışı fiyatı 19 dolar olan parlatma bezi, ülkemizde 199 TL ile satışa sunuldu. Nano-Texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizleyeceği ifade edilen bezin uyumlu olduğu Apple cihazlarının listesi de yayınlandı. Peki, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Apple Parlatma Bezi Fiyatı

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık