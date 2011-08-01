Apple'ın gerçekleştirdiği yeni etkinlik sonrası kısa süreli kapalı olan ve kullanıcılara açılan Apple Store, fiyatıyla tartışma yaratan bir ürün ile gündemde. Yurt dışı fiyatı 19 dolar olan parlatma bezi, ülkemizde 199 TL ile satışa sunuldu. Nano-Texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizleyeceği ifade edilen bezin uyumlu olduğu Apple cihazlarının listesi de yayınlandı. Peki, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
Apple'dan Tartışma Yaratan Parlatma Bezi!
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:32 - Tarih: 19 Ekim 2021 - Yorum: 0
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