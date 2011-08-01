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Apple'dan iPhone Sahibi Motosiklet Kullanıcılarına Uyarı!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:25 - Tarih: 12 Eylül 2021 - Yorum: 0

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Apple iPhone 12 ProiPhone sahibi bir motosiklet sürücüsüyseniz, bu haber sizi ilgilendiriyor. Teknoloji devi Apple, yaptığı resmi açıklama ile yüksek güçlü motosikletlerde üretilen titreşimin iPhone kameralarına zarar verebileceğini belirtti.

Apple iPhone Motosiklet Tutucu Zararlı mı?

Ayrıca açıklamada özellikle uzun süreli titreşime maruz kalan telefonlarda optik görüntü sabitleme ve otomatik netleme sistemlerinin zarar görebileceği aktarıldı. Bu nedenle şirket, motosiklet sürücülerinin iPhone'larını direkt motosiklet gidonuna ya da gövdesine takmasını tavsiye etmiyor.

Twitter üzerinde yapılan paylaşımlarda da bazı kişilerin bu tarz problemlere maruz kaldığı öğrenildi. Bu nedenle iPhone sahibi bir motosiklet sürücüyseniz, bu konuya önem vermeli ve dikkat etmelisiniz.


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