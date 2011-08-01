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Apple Safari'de Gizlilik Raporu Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:30 - Tarih: 26 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Apple Safari'de Gizlilik Raporu Görüntüleme Nasıl Yapılır?Apple Safari ile gelen dahili birçok özellik söz konusu. Örneğin, gizlilik çerçevesinde Safari, siteler arası takip edicileri otomatik olarak engellemektedir. Bu durum ise, sizin yaptığınız site ziyaretlerinde, daha az takip edilmenizi ve bazı takip ediciler tarafından ise hiçbir şekilde izlenmemenize olanak sağlamaktadır. Safari'de gizlilik raporu görüntülemek için ise, Gizlilik Raporu butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde Apple Safari'nin, hangi sitelerin izleme taleplerini engellediğini kolaylıkla görebilir ve öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Apple Safari'de Bildirim İsteklerini Açma Nasıl Yapılır?

Apple Safari'de Gizlilik Raporu Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Apple Safari'de Gizlilik Raporu Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, Apple Safari'de gizlilik raporu görüntüleme hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Web sitelerinin sizi izlemesini istemiyorsanız, ilgili özelliği aktif edebilir ve yukarıdaki görseldeki butona tıklayarak, hangi sitelerin izleme taleplerinin reddedildiğini de öğrenebilirsiniz.


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