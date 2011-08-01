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Apple, Pixelmator Uygulamasını Satın Aldı: İşte Detaylar!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:40 - Tarih: 03 Kasım 2024 - Yorum: 0

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Apple, Pixelmator Uygulamasını Satın AldıApple, fotoğraf düzenleme dünyasında çığır açan uygulamalardan biri olan Pixelmator’u bünyesine kattı. Bu adım, fotoğrafçılık ve görsel düzenleme araçlarına ilgi duyan herkesin dikkatini çekti. Apple ekosisteminde yıllardır popüler bir uygulama olan Pixelmator’un artık doğrudan Apple’a ait olması, yaratıcı profesyoneller ve kullanıcılar için yeni fırsatları da beraberinde getirebilir.

Apple, Pixelmator Uygulamasını Satın Aldı - 1

Pixelmator ekibi, mevcut uygulamaların şimdilik bağımsız kalacağını ve herhangi bir büyük değişiklik beklenmediğini açıklasa da, bu satın alma işlemiyle birlikte akıllara bazı sorular geliyor. Apple’ın daha önce Dark Sky hava durumu uygulamasını satın alması ve sonrasında "Apple Hava Durumu" uygulamasına entegre etmesi, Pixelmator için de benzer bir entegrasyon ihtimâlini düşündürtüyor.

Apple, Pixelmator Uygulamasını Satın Aldı - 2

Apple’ın, Pixelmator’un sunduğu gelişmiş düzenleme araçlarını kendi uygulamalarına dahil ederek kullanıcılarına daha güçlü ve kapsamlı bir deneyim sunma ihtimâli de oldukça yüksek.

Apple, Pixelmator Uygulamasını Satın Aldı - 3

Pixelmator, uzun yıllardır Apple cihazlarıyla uyumlu çalışarak kullanıcı deneyiminde çıtayı yükselten bir yazılım olarak biliniyor. Bu uyumluluğu daha da ileri taşımak isteyen Apple, bu satın almayla birlikte Pixelmator’un bilgi birikimini ve altyapısını doğrudan bünyesine katmış oldu.

Özellikle Pixelmator Pro ve Photomator gibi araçların kullanıcı deneyimi, Apple’ın kendi yerleşik uygulamalarına entegre edildiğinde çok daha geniş bir kitleye ulaşabilir. Ayrıca, Apple’ın bu satın almayı sessiz sedasız yapmaması, önümüzdeki günlerde büyük yeniliklerin habercisi olabilir diye düşünüyoruz.


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