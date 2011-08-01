Apple macOS için Big Sur son güncellemesi ile maalesef ki Safari font sorunu ortaya çıktı. Yani fontlar eskisinden daha kalın görünüyor. Bu durumu bazı özellikleri kapatarak çözmek ise mümkün değil. Bu yüzden sizlerle, Safari font sorunu çözmek için kalıcı bir yöntem paylaşıyor olacağım. Bu şekilde, Safari'yi macOS cihazınızda, eskisi gibi daha ince font görünümleri ile kullanmaya devam edebileceksiniz. O zaman, dilerseniz ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Bilmeyenler ve bu yönde benim gibi sorun yaşayanlar için de faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyorum.

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Apple macOS Safari Font Sorunu ve Çözümü

1) Öncelikle bir CSS dosyası oluşturun ve bu dosyanın içerisine yalnızca aşağıdaki kodları ekleyin.

body {

-webkit-font-smoothing: antialiased;

}

2) Akabinde hemen Safari tarayıcısını açın ve sol menüdeki Tercihler adlı sekmeye tıklayın.

3) Açılan penceredeki İleri Düzey adlı bölüme giriş yapın.

4) Stil sayfası adlı açılır menüden Diğer seçeneğini seçip, ilgili CSS dosyasını seçerek işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Önceki Font Görünümü (Sorun)

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