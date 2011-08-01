Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Apple macOS Mindlist Simge Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:59 - Tarih: 22 Mayıs 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple macOS Mindlist Simge Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?Mindlist uygulamasına yönelik bir önceki içeriğimizde, simge değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizlerle, mindlist simge rengi değiştirmek nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi paylaşmında bulunmak istiyoruz. Apple macOS'a özel olarak geliştirilen bu yapılacaklar listesi uygulamasının, kendinize göre kişiselleştirebilmeniz için birçok ayarı mevcut. Mindlist simge rengini değiştirme işlemi için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple MAC için Yapılacaklar Listesi Uygulaması: Mindlist

Apple macOS Mindlist Simge Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamaya giriş yapıyoruz.

Apple macOS Mindlist Simge Rengi Değiştirme 1

2) Ardından üç nokta görünümünde olan butona tıklayalım.

Apple macOS Mindlist Simge Rengi Değiştirme 2

3) Akabinde Simge rengi seç bölümü ile değişim sağlayabiliriz.

Apple macOS Mindlist Simge Rengi Değiştirme 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık