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Apple macOS Mindlist için Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:41 - Tarih: 27 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Apple macOS Mindlist için Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz aylarda sizlerle, mac için yapılacaklar listesi uygulaması olan Mindlist adlı programı tanıtmıştık. Ücretli bir uygulama olsa da, oldukça pratik ve işlevsel olduğunu dile getirebiliriz. İlgili uygulama koyu modu da destekliyor. Bugün ise sizlerle, mindlist koyu mod açma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Uygulamayı sürekli kullanıyorsanız ve koyu modu açmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

Apple macOS Mindlist için Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

Apple macOS Mindlist için Koyu Mod Açmak

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapalım.

Apple macOS Mindlist için Koyu Mod Açma 1

2) Ardından Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Apple macOS Mindlist için Koyu Mod Açma 2

3) Görünüm sekmesine tıklayalım.

Apple macOS Mindlist için Koyu Mod Açma 3

4) Karanlık adlı kutucuğu işaretleyebiliriz.

Apple macOS Mindlist için Koyu Mod Açma 4

Bu içeriğimizde sizler için, mindlist koyu modu açmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Oldukça faydalı bir uygulama olan Mindlist'i karanlık mod ile kullanmak için, yukarıdaki oldukça basit adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Tüm işlemler bu kadar...


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